Investigațiile sânilor. La ce vârstă trebuie începută monitorizarea VIDEO

Investigarea sânilor se poate face prin ecografie sau mamografie. Există însă o anumită vârstă specifică la care aceste tipuri de controale imagistice pot fi realizate.

„Ecografia, teoretic, poate fi făcută la orice vârstă, începând cu vârsta de 20-25 de ani. Partea de mamografie, după vârsta de 40 de ani. Se face periodic, chiar dacă nu avem nimic. Ambele investigații trebuie făcute în lipsa simptomelor” susține dr. Loredana Boșcuță, medic primar oncolog, Clinica Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ce facem când apare durerea?

Durerea de sâni nu este o problemă medicală care să ridice suspiciuni, atâta timp cât nu este însoțită de alte modificări. Totuși, atunci când apare la nivelul sânilor, femeilor le este recomandat să meargă la control.

„Durerea de sân nu trebuie să ne sperie. Dar femeile care au această problemă trebuie să meargă la medic pentru siguranță și pentru control periodic. Nu se întâmplă nimic, dacă facem un control. Semnalele de alarmă sunt strict modificările de la nivelul sânilor. Acum în perioada de adolescență sunt modificări hormonale, care implică inflamații sau durere” mai spune dr. Loredana Boșcuță, medic primar oncolog, Clinica Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.