Legătura dintre estetică și sănătate orală la vârsta a treia. Dr. Lorelei Nassar: „În această etapă a vieții reabilitarea dentară complexă este prioritară”

Estetica are directă legătură și cu sănătatea orală. Lipsa dinților ne poate afecta fizionomia, de aceea este important să apelăm la serviciile medicilor stomatologi pentru a beneficia de implanturi dentare. La vârsta a treia este cu atât mai necesar ca persoanele care suferă din cauza lipsei danturii să aibă o dentiție reabilitată pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții și pentru a avea o estetică schimbată în bine.

Dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar, a explicat importanța pe care o au implanturile dentare în cazul persoanelor de vârsta a treia.

„Îmbunătățirea extraordinară în calitatea vieții au produs-o implanturile la pacienții de vârsta a treia. Dacă un tânăr se poate adapta cu ușurință, și eu vorbesc de tineri generic pentru că includ aici și persoanele peste 40 de ani, ei se pot adapta cu ușurință la pierderea unuia sau a mai multor dinți. Organismul este încă tânăr, mecanismele sunt încă funcționale. La vârsta a treia, organismul este deja uzat, astfel încât, la vârsta a treia, pierderea dinților indică o deficiență majoră în tot sistemul digestiv. Iar în situațiile în care se instalează un minim de implanturi, prin două sau patru implanturi se poate reabilita complet o dantură la o persoană vârstnică, prin proteze ancorate prin capse, aceasta aduce cea mai mare stare de bine existentă” a explicat dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar.

Reabilitarea orală complexă și beneficiile ei

Pierderea a doi sau a mai multor dinți presupune realizarea unor intervenții stomatologice complexe prin care reabilitarea dentară să aibă efect. Reabilitarea dentară complexă se adresează în special persoanelor de vârsta a treia.

„Este plauzibil ca și acești pacienți să aibă alte priorități, iar reabilitarea dentară să o facă mai târziu. Dar asta poate duce la pierderea mai multor dinți, situație în care se impune reabilitarea complexă pe implant. Acestea se realizează folosind aceeași echipă și colaborare între medicul curant și clinica dentară, între clinica dentară și laboratorul dentar, ducând la rezultate optime” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar.

Medicul Lorelei Nassar a făcut parte din echipa specialiștilor care au participat la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, oferind informații esențiale despre legătura dintre estetică și sănătatea orală.