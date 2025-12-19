Legătura dintre mâncatul excesiv de sărbători și sănătatea dinților VIDEO

Urmează o perioadă în care vom sta mai mult decât de obicei la masă. Mâncatul excesiv de sărbători poate afecta atât digestia, cât și sănătatea dinților. Pentru a evita problemele medicale, medicii stomatologi ne recomandă să mâncăm la mese fixe și să evităm excesele alimentare.

Mâncatul excesiv, fără a ține cont de anumite intervale orare poate avea efecte negative asupra dinților. Mâncând în mod repetate, creștem aciditatea la nivelul cavității orale.

Această aciditate are efect direct asupra smalțului dinților, pe care îl atacă. Astfel, de dinții sunt predispuși la carii. Formarea cariilor provoacă alte probleme medicale și astfel avem nevoie de medicul stomatolog.

„Nu degeaba se recomandă ca mâncarea să se realizeze în porționări specifice de-a lungul zile. Ce se întâmplă după ingestia alimentelor este că scade ph-ul, iar mediul cavității orale devine acid, iar aciditatea atacă smalțul dinților și toate zonele dinților” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

De ce e importantă hidratarea

Medicii recomandă să avem mese echilibrate și bine determinate din punct de vedere al timpului. Putem aplica regula celor trei mese pe zi chiar și în cazul meselor de sărbători.

De asemenea, pentru a domoli impactul acidului din cavitatea orală asupra dinților este esențială hidratarea. Cei doi litri de apă pe zi ne pot ajuta să nu avem probleme cu dantura după perioada sărbătorilor.

„În condițiile în care ingestia de alimente se face repetat și de multe ori de-a lungul zilei, acest ph rămâne în continuu acid. Dacă nu reușim să ne hidratăm atât de bine cum ar trebui, riscăm să avem probleme cu dinții” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.