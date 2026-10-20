Medic, proaspăt absolvent, despre alegerea specialității Dermatologie: Nu este deloc ușoară !

Invitata Eugeniei Foarfecă în cadrul ediției de luni a emisiunii „Sistemul Medikal” a fost Anisia Reisler, o tânără absolventă a Facultății de Medicină. Ea a ales, mai departe, să devină medic specialist în Dermatologie.

Foarte mulți absolvenți de Medicină consideră Dermatologia o specialitate ușorară. În realitate, nu este deloc așa. Medicul Anisia Reisler a combătut acest mit.

„Trebuie să eliminăm mitul că nota la Dermatologie se ia ușor. Nu este deloc ușoară. Cred că mulți se gândesc că programul este mai ușor. Cine vrea să facă performanță muncește mult. Dermatologia presupune o specialite chirugicală, oncologică. Sunt patologii grave, cu impact asupra psihicului pacienților. Nu este deloc ușoară, lucrezi cu încrederea în sine a oamenilor. Lucrezi cu cel mai mare organ din corp. Responsabilitatea este ușoară”, a explicat dr. ANISIA REISLER., absolventă medicină, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.