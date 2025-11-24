Medicii tineri fug de specialitățile grele

Interesați de viața personală și de o profesie fără prea multe griji, medicii tineri aleg la Rezidenția specialități cu program lejer și care să le asigure venituri bune.

Specialități precum dermatologia sau radiologia, considerate mai lejere, s-au terminat primele în urma repartiției după susținerea Rezidențiatului. Ele au fost alese de candidații cu cele mai mari note.

Cele mai multe locuri au fost scoase la medicina de familie. Aproape 650. La cardiologie au fost 189, chirurgie generală a avut 181 de locuri, pediatria 152, iar medicina de urgență – 132. Sunt specialități cu un deficit foarte mare în unitățile sanitare, însă cu toate acestea, spitalele nu au scos foarte multe posturi la concurs.

Au mai rămas încă locuri libere, a căror repartiție se va face zilele acestea.