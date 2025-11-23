Medika TV, partener media al Conferinței Naționale „Pacientul în Centru”

Medika TV, singura televiziune medicală din România, a fost partener media al unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate sprijirii pacienților oncologici din România. Este vorba despre Conferința Națională „Pacientul în Centru”, organizată de Asociația „SURSA”.

Scopul e evenimentului medical a vizat schimbarea mentalităților în privința îngrijirii pacienților oncologici din țara noastră, în sensul în care aceștia au nevoie de o abordare integrată, empatică și multidisciplinară.

„ În prezent, ne confruntăm cu o schimbare de paradigmă în oferirea serviciilor medicale: treptat, accentul se mută de la un model orientat pe boală, la un model centrat pe pacient. Umanizarea actului medical oncologic nu este doar o opțiune, ci o necesitate” susțin organizatorii evenimentului medical.

Medika TV, singura televiziune medicală din România, a fost partenerul media al conferinței, informându-și telespectatorii cu privire la informațiile diseminate în cadrul acestei întâlniri.

Conferința a avut ca invitați nume de renume din medicina românească și reprezentanți ai celor mai importante clinici private din România, precum Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Totodată, s-a bucurat și de prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobte, dar și de cea a medicului Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.