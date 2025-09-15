MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, a fost partener principal al celei de-a 37-a ediții a Turneului Societății Balcanice de Tenis a Medicilor, desfășurat în perioada 31 august – 6 septembrie, la Mamaia.

Evenimentul, organizat încă din anul 1988, a adunat peste 130 de medici din cinci țări est-europene – Grecia, Bulgaria, Macedonia de Nord, România și Turcia – pasionați de sport și sănătate, într-un cadru care a îmbinat competiția sportivă cu prietenia și schimbul de experiențe între profesioniști.

Pe lângă meciurile disputate în spirit fair-play, turneul a fost și o ocazie de a celebra performanța medicală și sportivă deopotrivă, România reușind să câștige Cupa pe Națiuni.

„Suntem onorați că acest eveniment, ajuns la a 37-a ediție, a adunat la un loc medici din cinci țări, într-o competiție care nu se limitează doar la terenurile de tenis, ci continuă și prin schimbul de idei și experiențe profesionale. Este o bucurie să vedem cum sportul ne aduce împreună și ne reamintește cât de important este echilibrul dintre muncă și sănătate”, a declarat dr. Filipescu, președintele Societății Balcanice de Tenis a Medicilor.

Prin susținerea acestui eveniment, MedLife își reafirmă angajamentul față de comunitatea medicală și importanța de a investi în bunăstarea medicilor. „Pentru noi, sănătatea înseamnă mai mult decât grija față de pacienți. Credem cu tărie că medicii au nevoie, la rândul lor, de susținere și recunoaștere, iar acest turneu este o dovadă că performanța profesională poate fi îmbinată cu pasiunea pentru sport și cu dorința de a construi legături puternice între oameni. Suntem mândri să fim parte dintr-o inițiativă care promovează atât excelența, cât și solidaritatea în rândul profesioniștilor din sănătate”, a declarat Ina ILIE, Director de Comunicare MedLife Group.

În calitate de lider al pieței de servicii medicale integrate, MedLife continuă să susțină inițiative care pun în valoare comunitatea medicală, aducând împreună profesioniști dedicați, într-un demers ce inspiră și promovează un stil de viață sănătos.