Mesajul preotului Laurențiu Georgescu despre dependența de tehnologie: Produce o ruptură între noi și societate

Prezent în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, preotul Laurențiu Georgescu, din satul Vălișoara, județul Caraș-Severin, a vorbit despre activitatea preventivă pe care a desfășurat-o în comunitate referitoare la pericolul adicțiilor. Preotul a vorbit și despre adicția de tehnologie.

„Da, cred că aici biserica poate să intervină, dar să spunem că intervenţia nu-şi atinge punctul final. Am în vedere poate timpul de calitate petrecut de părinţi cu copiii sau că satul nu oferă foarte multe alternative de petrecere a timpului liber. Şi spun lucrul acesta din experienţa pastorală. Mergând în parohie în vremea Bobotezei, am văzut un copil. Am intrat în cameră, am dat peste el aşa cumva în faţa telefonului şi pur şi simplu nu a sezizat că sunt acolo. Mama i-a luat telefonul, s-a întors către noi copilul, dar atenţia lui era tot spre telefon. Şi mi-am dat seama atunci că, într-adevăr, ruptura există la nivelul acesta poate de a comunica sau de a te apropia ca părinte de copil” susține preot Laurențiu Georgescu, paroh biserica din satul Vălișoara, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, preotul consideră că părinții trebuie să pună o limită în ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile de către copii.

„Dar cred că problema de multe ori este la părinte, că nu înţelege să pună o limită între ceea ce înseamnă poate device-ul până la un punct care poate să îl ajute pe copilul tău şi device-ul care poate să obtureze cel puţin comunicarea între tine şi el, dar comunicarea între el şi societate” mai spune preot Laurențiu Georgescu, paroh biserica din satul Vălișoara, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.