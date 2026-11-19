Dezbaterea moţiunii simple depuse de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată ”Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!” va avea loc miercuri, 25 noiembrie, începând cu ora 10:00, a decis miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Deputaţii USR şi PNL au depus astăzi moţiunea simplă împotriva ministrului PSD al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care se intitulează “Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”. Cele două partide îl acuză pe Rogobete că este atât de preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri cu el însuşi, încât nu reuşeşte să gestioneze criza de medicamente esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice, aşa cum nu a reuşit nici să folosească banii europeni pentru construcţia şi modernizarea spitalelor din România.

“Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere”, precizează USR într-un comunicat oficial.