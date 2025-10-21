Mii de specialiști în boli infecțioase s-au întâlnit la Atlanta pentru „Săptămâna Bolilor Infecțioase”

În aceste zile, la Atlanta, în Statele Unite ale Americii, se desfășoară „Săptămâna Bolilor Infecțioase”, eveniment găzduit de Centrul Mondial de Congrese din Georgia, Atlanta. Acest eveniment la care participă mii de medici infecționiști și cercetători se desfășoară într-un context dificil generat de curentul anti-vax sau de diminuarea fondurilor pentru cercetarea medicală.

Tema principală a întâlnirii de anul acesta este „Rolul inteligenței artificiale în sănătate” . De asemenea o altă temă abordată este „Pregătirea pentru viitoare epidemii” după cum susține dr. Yohei Doi, președintele conferinței și reprezentant al Societății Americane de Boli Infecțioase.

În cadrul celor peste 250 de prezentări și ateliere, specialiștii vor discuta despre subiecte variate — de la inovații medicale și vaccinuri noi (inclusiv pentru RSV și zona zoster) până la politici de sănătate publică.

Atlanta, care găzduiește și sediul Centers for Disease Control and Prevention (CDC), este considerată „Mecca sănătății publice din Statele Unite”, a mai spus Doi. El a adăugat că la conferință vor fi prezenți și actuali sau foști experți ai CDC, în funcție de disponibilitatea acestora.