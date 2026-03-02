Ministerul Sănătății modifică programul medicilor care lucrează la stat

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat o modificare legislativă a programului de lucru pe care medicii îl au în spitalele publice.

„Săptămâna aceasta, până vineri, vom reuşi să punem în transparenţă o modificare a unui ordin de ministru care reglementează programul de lucru în spitalele publice. O explicaţie care ne-a venit de foarte multe ori este că nu avem săli de operaţie suficiente şi ne batem între noi, dimineaţa, pe sălile de operaţie, de asta am doar o intervenţie pe săptămână. Şi atunci eu am zis: dacă asta e problema reală, dar voi vă doriţi foarte mult să aveţi activitate în spitalul public, eu nu pot decât să susţin acest lucru, motiv pentru care vom prelungi programul în două ture. Adică cine doreşte şi unde se poate poate activa în blocul operator în două ture, separat de gardă, pentru a nu influenţa” susține Alexandru Rogobete, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a explicat că, odată cu flexibilizarea programului, se poate implementa şi activitatea contra cost a medicilor la spitalul public, dar acest lucru se va face în timp.

”Dar această reformă nu trebuie făcută brusc, mişcările bruşte duc la o respingere din partea tuturor, iar reforma nu se mai poate implementa. Ea trebuie făcută etapizat, nu exclud această idee, dar nu este momentul acum”, a spus Alexandru Rogobete.

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