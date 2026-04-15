Ministrul Sănătății, discuții la Washington cu vicepreședintele Lilly Diabetes and Obesity

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Vicepreședintele executiv al Lilly Diabetes and Obesity a avut o întâlnire cu ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Oficialul a discutat cu John F. Stelle despre posibilitatea creării unui parteneriat strategic în prevenția bolilor metabolice.

„Un punct important al dialogului a fost legat de pacienții cu boli metabolice, în special cei care suferă de obezitate și diabet. Prevenția și depistarea precoce trebuie să devină piloni centrali ai sistemului nostru de sănătate, iar parteneriatele internaționale pot accelera acest proces, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

În perioada 14-18 aprilie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află la Washington pentru mai multe întrevederi cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai principalelor companii farmaceutice din SUA, inclusiv cu reprezentanții Pfizer.

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