Ministrul Sănătății, vizită de lucru la Bruxelles

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a participat la Health EU Summit, organizat în cadrul inițiativei Europa Connect – un eveniment care reunește decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai societății civile, pentru a discuta despre viitorul politicilor europene de sănătate.

„În cadrul întâlnirii, am prezentat direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România:
• continuarea investițiilor în infrastructura medicală prin fonduri europene,
• crearea Fondului pentru Inovație la Ministerul Sănătății, pentru acces mai rapid la medicamente și terapii noi” susține ministrul Sănătății.

 

