Ministrul Sănătății, vizită oficială în Israel

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află preț de trei zile în Israel. Delegația este condusă de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

„Vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, digitalizarea în sănătate și a asigurărilor de sănătate” potrivit unei informări a Ministerului Sănătății.

Pe agendă se află discuții cu președintele Knessetului, Amir Ohana, și cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, precum și vizite în spitale de referință precum Hadassah Ein Kerem Hospital și Herzog Hospital.