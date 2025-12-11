Fertilizarea in vitro reprezintă un tip de tratament care se utilizează în cazul femeilor infertile pentru a deveni mame. Numărul procedurilor FIV acceptate de organism diferă însă de la o persoană la alta.

De asemenea, este foarte importantă rezerva ovariană. Cu cât o femeie are mai mulți foliculi, cu atât numărul procedurilor de fertilizare in vitro va fi mai mic.

Numărul procedurilor FIV acceptate de organism

Dacă rezerva ovariană a unei femei este bună, atunci va avea nevoie de o singură stimulare ovariană.

Totodată poate beneficia, după mult timp de la prima naștere, de embrionii creați în timpul primei stimulări ovariene.

„Cele mai multe proceduri de FIV au fost 13 la număr. Numărul de proceduri echivalează cu cel de folicului. Dacă o femeie are mulți folicuri, face o singură stimulare. Recoltează multe ovocite, are mulți embrioni congelați. Transferă, obține sarcina, vine peste câțiva ani, mai vrea o sarcină și folosește embronii care sunt mai tineri cu cinci ani” spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-gincologie, supraspecializare infertilitate – Regina Maria Fertility Institut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cât durează tratamentul

Tratamentul de stimulare ovariană durează cel mult 14 zile. Femeile îl privesc oarecum reticente din cauza riscului de a dezvolta probleme hormonale.

Medicii spun că riscurile unor dezechilibre hormonale sunt firești și nu diferă de cele pe care le-ar putea înregistra în cazul unei sarcini obținută natural.

„Este un tratament care durează între 12 și 14 zile. Este un tratament care se face o dată pe zi pentru că el se elimină din corp. Noi discutăm despre niveluri anormale de estrogen care se produc pe parcursul stimulării, dar niveluri anormale sunt și în sarcină. Și ești expusă timp de nouă luni la estrogen” mai spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-gincologie, supraspecializare infertilitate – Regina Maria Fertility Institut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru orice întrebări legate de siguranța procedurilor de fertilizare in vitro discutați cu medicul dumneavoastră specialist în reproducere umană asistată.