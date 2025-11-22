Papanașii sunt un desert autentic, dar foarte caloric. Din fericire, există papanși dietetici, iar secretul preparării lor sunt ingredinetele pe care le puteți folosi. Contează și felul în care îi pregătiți.

Un detaliu important este legat de alegerea brânzei potrivite. Alegeți variante de brânză slabă în grăsimi, scursă bine. Aluatul rezultat va fi aerat și ușor. Puteți adăuga și o lingură de iaurt light sau grecesc.

Papanași dietetici, cum îi prepari

În privința făinei, trebuie să reduceți cantitatea și să o amestecați cu ingrediente care permit legarea compoziției. Este vorba despre griș fin sau ovăz măcinat. Astfel, papanașii dietetici vor deveni pufoși.

Evitați zahărul și înlocuiți-l cu alternative sănătoase. Îndulcitorii pe bază de stevia sau siropul de arțar pot conferi același gust dulce, dar fără riscuri pentru sănătate. De asemenea, înlocuirea zahărului rafinat cu aceste alternative este benefică și siluetei.

Renunță la ulei

Rețeta tradițională presupune prăjirea aluatului pentru papanași în ulei. Pentru cei dietetici, alternativa este coacerea la cuptor. Papanașii copți sunt mai ușor de digerat, au mizeul moale, iar exteriorul rumenit.

De asemenea, pentru topping, înlocuiți tradiționala smântână, cu iaurt cremos. Totodată, dulcețurile pot fi înlocuite cu fructe naturale. O alegere potrivită sunt fructele de pădure. Sunt și o alegere sănătoasă, datorită aportului de antioxidanși și al indicelui glicemic scăzut.

Prin adaptarea ingredientelor și a modului de gătire, poți obține un preparat gustos, echilibrat și potrivit pentru orice moment al zilei, mentinând totodată farmecul autentic al rețetei românești.