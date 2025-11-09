Participare record la prima ediție a Conferinței Științifice Naționale a medicilor de ambulatoriu

În perioada 7 – 8 noiembrie 2025, s-a desfășurat prima ediție a Conferinței Științifice Naționale a medicilor de ambulatoriu, eveniment organizat de Asociația Profesională a Medicilor de Ambulatoriu. Întâlnirea a adus împreună peste 600 de profesioniști din domeniu.
Principala temă a Conferinței a fost „Abordarea multidisciplinară a pacientului în ambulatoriul de specialitate”. Programul a inclus și alte sesiuni tematice, dedicate tuturor specialităților medicale integrate în medicina de ambulatoriu.
Cardiologie
- Endocrinologie
- Nefrologie
- Pediatrie
- Diabet, nutriție și boli metabolice
- Gastroenterologie
- Oncologie
- ORL
- Urologie
- Imagistică medicală
- Psihiatrie
Conferința s-a adresat exclusiv profesioniștilor din domeniul medical: medici primari, specialiști și rezidenți din toate specialitățile care desfășoară activitate medicală în ambulatoriu, potrivit Sanatateaonline.ro.