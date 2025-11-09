Participare record la prima ediție a Conferinței Științifice Naționale a medicilor de ambulatoriu

În perioada 7 – 8 noiembrie 2025, s-a desfășurat prima ediție a Conferinței Științifice Naționale a medicilor de ambulatoriu, eveniment organizat de Asociația Profesională a Medicilor de Ambulatoriu. Întâlnirea a adus împreună peste 600 de profesioniști din domeniu.

Principala temă a Conferinței a fost „Abordarea multidisciplinară a pacientului în ambulatoriul de specialitate”. Programul a inclus și alte sesiuni tematice, dedicate tuturor specialităților medicale integrate în medicina de ambulatoriu.

Cardiologie

Endocrinologie

Nefrologie

Pediatrie

Diabet, nutriție și boli metabolice

Gastroenterologie

Oncologie

ORL

Urologie

Imagistică medicală

Psihiatrie

Conferința s-a adresat exclusiv profesioniștilor din domeniul medical: medici primari, specialiști și rezidenți din toate specialitățile care desfășoară activitate medicală în ambulatoriu, potrivit Sanatateaonline.ro.