Pasiunea la care a renunțat Dana Sota din cauza problemelor medicale VIDEO

Problemele de șold au adus-o pe Dana Sota, beauty expert, în sala de operată. Bine cunoscuta expertă în frumusețe a fost operată din cauza problemelor la șold.

Dana Sota, beauty expert, este pasionată de dans însă odată cu apariția problemelor la șold ea a fost nevoită să renunțe la dans.

Dana Sota, pasiunea la care a renunțat

Invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție” pentru a discuta despre intervenția la șold pe care a suferit-o și despre ce înseamnă o astfel de problemă medicală, Dana Sota a explicat ce simptome a avut.

Cel mai grav simptom a fost durerea. Din cauza durerii, deși a încercat să-și mențină stilul de viață, i-a fost dificil.

„În primul rând am încercat să-mi văd de viață, dar erau dureri permanente și mă deranja foarte tare. Am renunțat la dans, lucru care m-a întristat foarte tare. La sală am mai mers, dar era dificil. Mergeam șchiopătat din cauza durerilor…Era foarte greu.„ a declarat Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

În urma unei intervenții chirurgicale cu ajutorul unei tehnologii moderne, Dana Sota a beneficiat de o proteză de șold.