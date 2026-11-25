Autoritățile specializate în medicina nucleară din România au aprobat anul acesta utilizarea radiotrasorului Galiu-68 în diagnosticul cancerelor ce nu puteau fi investigate cu ajutorul procedurilor PET-CT ce utilizau radiotrasori clasici. Printre aceste forme de cancer se numără și cancerul de prostată. Clinicile medicale utilizează deja această substanță.

Galiu-68, un nou radiotrasor folosit în România

Radiotrasorul este o substanță care conține o cantitate foarte mică de material radioactiv și este folosită pentru a vedea ce se întâmplă în interiorul corpului. În diagnosticul cancerului, radiotrasorul este administrat prin injectare, înghițire sau inhalare, iar apoi este detectat cu ajutorul unor aparate speciale, precum cele utilizate la investigațiile PET-CT sau scintigrafie

„Discutăm despre o variantă a PET-CT-ului, a tomografiei cu emisie de pozitroni. Este o metodă imagistică de înaltă performanță, de medicină nucleară, care există în România de mai mulți ani. Clinica Neolife a fost în prima linie de acest domeniu, pentru că acesta este domeniul nostru. De mai mulți ani a început și decontarea acestei investigații, pentru majoritatea tumorilor solide și hematologice, folosind ceea ce noi numim radiotrasor clasic. Adică, cel fluor radioactiv cuplat cu glucoză”, susține dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie, director medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Beneficiile utilizării noii substanțe

Noul radiotrasor aprobat pentru utilizare în investigațiile imagistice din România ajută la o mai bună diagnosticare a unor forme de cancer pe care procedurile clasice nu le puteau evidenția. Printre acestea se numără și cancerul de prostată.

„Este vorba despre tipuri de raditrasori care fac obiectul acestei investigații în toată lumea. Și nu toate formele de cancer pot fi diagnosticate cu radiotrasorul standard. Ce este nou acum este că acum s-a permis utilizarea acestui nou radiotrasor Galiu-68 care este cuplat cu o proteină specifică cancerului de prostată. Ce aduce nou această metodă, într-un cancer aflat pe locul 2 în România ca incidență, aduce o evaluare mai atentă”, mai spune dr. Dan Corneliu Jinga, medic primar oncologie, director medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.