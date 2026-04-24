Postura corectă a bebelușului. Cum o verificăm? VIDEO

Medicii atrag atenția că problemele de postură ale copiilor pot fi observate încă din primele zile de viață. Există anumite aspecte la care părinții pot fi atenți.

„De cele mai multe, în perioada 0-3 luni, bebelușul trebuie să întoarcă capul pe ambele părți. Ar trebui să aibă mișcări spontane, atât ale piciorușelor, cât și ale mânuțelor. Și aici vine evaluarea posturii, respectiv a trunchiului, a capului și bazinului și mișcările mâinilor și picioarelor” susține Georgiana Tudoran, terapeut kinetoterapie pediatrică și osteopatie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, la fel de importantă este și monitorizarea posturii atunci când copilul se află așezat pe burtă.

„Apoi urmează evaluarea atunci când sunt puși pe burtă. De fiecare dată avem grijă să poziționăm copilul pe o poziție sigură” mai spune Georgiana Tudoran, terapeut kinetoterapie pediatrică și osteopatie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.