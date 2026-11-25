Prima vizită la dentist a celui mic trebuie realizată în momentul în care dentiția este completă. Medicii recomandă acest demers pentru a obișnui copilul cu atmosfera din cabinet.

Prima vizită la dentist a celui mic

Copiii de vârstă mică prezintă mai rar probleme dentare, dar este bine să fie aduși într-un cabinet stomatologic.

Medicii recomandă acest lucru pentru a-i conferi copilului încredere și pentru a se acomoda cu atmosfera din cabinet. Astfel, teama de doctor se diminuează, iar copilul va fi mult mai liniștit în momentul în care va fi nevoie să-i fie aplicat un tratament stomatologic.

„Primul consult stomatologic al copilului trebuie realizat atunci când apar primii dinți. Sigur, la 6 luni este devreme să mergi la cabinet. Dar, la 3 ani, când toți dinții au erupt deja, trebuie să învățăm copilul să meargă la stomatolog. Nu o să fie nevoie probabil de mare lucru la început, dar se obișnuiește cu atmosfera din cabinet”, susține dr. Emilia Milicin, medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Sfaturi pentru părinți

Dincolo de vizita la cabinetul medicului stomatolog, părinții sunt sfătuiți să aibă grijă de igiena dinților copiilor.

„Foarte importantă este igiena danturii celui mic. Există numeroase metode. Astăzi există pe piață periuțe de dinți pentru bebeluși. Trebuie utilizate odată cu apariția primilor dinți”, susține dr. Emilia Milicin, medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.