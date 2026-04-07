Procedura medicală prin care și pacientele oncologice pot deveni mame. Cum se realizează VIDEO

Femeile diagnosticate cu o boală oncologică au șansa de a deveni mame, la finalul tratamentului administrat de medicii specialiști. Totul datorită unei proceduri medicale creată pentru pacientele oncologice. Se numește crioprezervarea de ovocite. Această procedură presupune, de fapt, congelarea ovocitelor.

Reacțiile adverse ale tratamentelor oncologice pot fi foarte agresive. Din această cauză o femeie care dorește să devină mamă nu poate obține o sarcină în timp ce-i sunt administrate terapiile specifice bolilor oncologice.

Procedură pentru pacientele oncologice

De aceea, medicii au creat crioprezervarea de ovocite sau congelarea ovocitelor, astfel încât, la finalul terapiei oncologice, femeile să poată utiliza aceste celule reproductive pentru a putea aduce pe lume un copil.

„Tratament oncologic, de tipul chimioterapie ar putea afecta calitatea și rezerva ovariană. La fel se întâmplă și în cazul hormonoterapiei… Șansele de supaviețuire au crescut la 90%, deci tratamentul se termină. Aceste femei își doresc să devină mame. În urma acestor tratamente noi nu mai reușim să le obținem sarcini. Dar își pierd oocitele. Și atunci, ce recomandăm este crioprezervarea de ovocite” explică dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializare medicină reproductivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum se desfășoară această procedură

Pentru procedura de congelare a ovocitelor, pacientele oncologice au nevoie de o recomandare din partea medicului oncolog. Estimativ, este nevoie de 10 zile pentru ca această procedură să fie realizată complet.

„Totul durează doar 10 zile, iar intervenția se face cu acordul medicului oncolog pentru că niciodată nu va veni o femeie singură să facă asta. Ar trebui să le fie recomandată procedura de medicul oncolog care le va explica faptul că vor trece cu bine peste partea oncologică și că pot avea, în timp, un copil” mai spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializare medicină reproductivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, chiar și bărbații diagnosticați cu o boală oncologică pot beneficia de procedura de chriogenare a celulelor reproductive. În cazul lor, pașii care trebuie urmați sunt mult mai simpli.

„De asemenea, această procedură poate fi aplicată și bărbaților. În cazul domnilor este mai simplu, cu o simplă probă de spermă care se congelează în clinică, durează foarte puțin. Totul se rezolvă într-o zi” mai spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializare medicină reproductivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.