Profit net de 48,81 milioane de lei înregistrat, în primul trimestru al anului, de compania Biofarm

Producătorul român de medicamente și suplimente alimentare, Biofarm, a declarat o creștere a profitului net de 48,81 milioane de lei, în primul semestru al anului, prin comparație cu perioada similară a anului trecut.

Aceste date se regăsesc în cadrul unui raport al companiei pe care l-a înaintat către Bursa de Valori București.

Mai mult, potrivit documentului oficial, în primul semestru al acestui an, ponderea vânzărilor la export a fost de 2,2% din vânzările total e nete ale producătorului Biofarm. Produsele au fost exportate în țări precum Albania, Azerbaijan, Iordania, Malta, Republic Moldova și Ungaria.

„Strategia Biofarm se va concentra pe trei direcţii principale. În primul rând, se va pune accent pe optimizarea capacităţilor de producţie, pentru a utiliza mai eficient infrastructura existentă şi a creşte volumul de producţie.  De asemenea, extinderea pe pieţele internaţionale va reprezenta o prioritate, pe măsură ce Biofarm isi va diversifica portofoliul geografic şi va găsi noi oportunităţi de parteneriate. În paralel, Biofarm va continua să investească în inovare şi cercetare-dezvoltare, cu scopul de a lansa produse noi care să satisfacă nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor. Dezvoltarea continuă a unor produse noi şi revoluţionare reprezintă unul dintre pilonii de creştere cheie ai Biofarm SA, care va consolida poziţia de top a companiei în industria farmaceutică.” potrivit raportului înaintat către Bursa de Valori București.

