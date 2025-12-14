Programe gratuite de recuperare medicală post operatorie la Spitalul CF Timișoara

FacebookEmailWhatsApp

 

Pacienții internați la Spitalul CF Timișoara beneficiază gratuit de programe de recuperare medicală. Este vorba despre acei pacienți care fost supuși unor intervenții chirurgicale.

„Recuperarea medicală după intervenţii chirurgicale începe, în multe cazuri, încă din spital. Este etapă care face diferenţa între o vindecare completă şi una incompletă, cu dureri persistente şi limitări funcţionale pe termen lung. Pacienţii care urmează un program structurat de recuperare au şanse mai mari să îşi recapete mobilitatea şi să evite complicaţiile” se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Un program de recuperare medicală este stabilit individual, în funcţie de diagnosticul pacientului, de tipul intervenţiei sau al traumatismului şi de starea generală de sănătate. Acesta poate include kinetoterapie, pentru redobândirea mobilităţii şi a forţei musculare, fizioterapie, pentru reducerea durerii şi a inflamaţiei, dar şi monitorizare medicală periodică, pentru adaptarea tratamentului pe parcurs.

”Automedicaţia şi repausul prelungit nu sunt soluţii. Dimpotrivă, lipsa mişcării controlate poate întârzia vindecarea şi poate agrava simptomele. Recuperarea medicală corectă presupune mişcare ghidată sub supravegherea unor specialişti”, mai precizează reprezentanţii spitalului.

Categorii: Știri
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro