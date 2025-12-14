Programe gratuite de recuperare medicală post operatorie la Spitalul CF Timișoara

Pacienții internați la Spitalul CF Timișoara beneficiază gratuit de programe de recuperare medicală. Este vorba despre acei pacienți care fost supuși unor intervenții chirurgicale.

„Recuperarea medicală după intervenţii chirurgicale începe, în multe cazuri, încă din spital. Este etapă care face diferenţa între o vindecare completă şi una incompletă, cu dureri persistente şi limitări funcţionale pe termen lung. Pacienţii care urmează un program structurat de recuperare au şanse mai mari să îşi recapete mobilitatea şi să evite complicaţiile” se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Un program de recuperare medicală este stabilit individual, în funcţie de diagnosticul pacientului, de tipul intervenţiei sau al traumatismului şi de starea generală de sănătate. Acesta poate include kinetoterapie, pentru redobândirea mobilităţii şi a forţei musculare, fizioterapie, pentru reducerea durerii şi a inflamaţiei, dar şi monitorizare medicală periodică, pentru adaptarea tratamentului pe parcurs.

”Automedicaţia şi repausul prelungit nu sunt soluţii. Dimpotrivă, lipsa mişcării controlate poate întârzia vindecarea şi poate agrava simptomele. Recuperarea medicală corectă presupune mişcare ghidată sub supravegherea unor specialişti”, mai precizează reprezentanţii spitalului.