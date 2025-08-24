Provocarea sanitară a Europei: Bolile transmise de țânțari

Apar tot mai multe cazuri de îmbolnăviri provocate de înțepăturile țânțarilor, virusurile West Nile și Chikungunya fiind cele mai des diagnosticate afecțiuni pe teritoriul Europei. Autoritățile sanitare sunt îngrijorate din această cauză.

Pe măsură ce iernile sunt mai blânde, temperturile cresc semnificativ, iar precipitațiile sunt tot mai puține, sezonul țânțarilor este tot mai prezent, pentru că vremea ajută la proliferarea acestor insecte sâcâitoare și tot mai periculoase pentru sănătate. Numărul mare de țânțari declanșează și apariția bolilor pe care insectele le transmit, arată Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

Din cauza schimbărilor climatice, specialiștii în sănătate publică susțin că aceste boli pe care țânțarii le transmit ar putea deveni endemice în următorii ani, în Europa.

„Intrăm în faza în care transmiterea mai extinsă, mai lungă și mai intensă a bolilor care au legătură cu țânțarii devine o realitate evidentă” susține Pamela Rendi-Wagner, director al Centrului Europea pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

Datele ECDC arată că în 2025 au fost semnalate 27 de focare de Chikungunya și 335 de cazuri de West Nile, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani. Aceste date vizează Uniunea Europeană și alte 3 țări de pe continent. Iar numărul îmbolnăvirilor nu se va opri, din păcate, aici.

Țânțarul care transmite virusul Chikungunya face parte din specia Aedes albopictus sau „țânțarul tigru asiatic” a fost identificat în 16 țări europene și 369 de regiuni.

În cazul infecției cu virusul West Nile, sunt raportate noi regiuni în fiecare an. În 2025, ECDC a pus pe lista noilor regiuni și județul Sălaj din România, precum și regiunile Latina și Frosinone din Italia, unde cel puțin 10 oameni au murit.

Mulți oameni infectați cu West Nile nu prezintă simptome, dar umele persoane pot dezvolta complicații grave cu potențial fatal. În același timp, virusul Chikungunya provoacă febră, dureri de cap, oboseală, dureri musculare, inflamații și dureri articulare. Pentru aceaste simptome nu există tratament, dar la nivelul UE au fost aprobate două vaccinuri. În schimb pentru virusul West Nile nu există vaccin.