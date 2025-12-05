Reguli privind utilizarea lămpilor UV în manichiură. Explicațiile specialiștilor VIDEO

Tendința de frumusețe a unghiilor se bazează de foarte mult timp pe utilizarea unor geluri speciale pentru a conferi un aspect inedit. Procesul implică și utilizarea unei lămpi UV. Există însă câteva reguli clare pe care profesioniștii în domeniu le respectă atunci când vine vorba despre manichiura modernă.

„Este vorba de timp, de compatibilitatea dintre lampă și produsele folosite. Ideal este să folosim același brand de culori, cu același brand de lampă. Dacă nu, măcar să știm câteva informații tehnice. Mă refer aici la cât de puternică este lumina pe care lampa o emană, să știm dacă este compatibilă cu lacurile și gelurile folosite„ spune Cătălina Stoica, nail expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

De asemenea, la fel de importantă este respectarea timpilor de expunere la lampa UV, folosită pentru uscarea gelului aplicat pe unghii.

„În principiu, lămpile profesionale sunt universale, usucă orice gel, dar este important să păstrăm timpii. Și pentru siguranță, dar și pentru rezistență. Ca să păstrăm o manichiură care să reziste foarte bine” mai spune Cătălina Stoica, nail expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Nerespectarea timpilor de expunere poate provoca sensibilitate la nivelul pielii mâinilor. Sensibilitatea este similară cu problemele pe care le putem avea atunci când stăm la soare prea mult, fără a utiliza creme SPF.

„Ca orice expunere la UV, mult mai puțin decât la soare, pentru că lumina aici este controlată, mai ales dacă am făcut scrub înainte și stăm un timp dublu, adică mai mult decât e cazul, pielea se usucă, miroase ca după o oră de stat la soare” mai spune Cătălina Stoica, nail expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.