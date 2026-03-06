Rețeaua Unităților de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici a fost extinsă

Patru noi spitale vor face parte din rețeaua Unităților de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici, informează Ministerul Sănătății.

Este vorba despre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva.

„Am aprobat extinderea reţelei de Unităţi de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (AP-USTACC) cu încă patru spitale. Ajungem astfel la 29 de unităţi dedicate pacienţilor aflaţi în situaţii cardiace critice, care au nevoie de monitorizare permanentă şi intervenţie rapidă” potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Această extindere s-a realizat în baza Programului Național de Acțiuni Prioritare, prin care spitalele primesc fonduri direct de la ministerul Sănătății, astfel încât să poată cumpăra medicamente, materiale sanitare și consumabile necesare îngrijirii pacienților cardiaci critici.

„În cardiologie, diferenţa o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unităţi creştem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgenţelor cardiovasculare şi de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale ţării. Ştiu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare astfel de pas înseamnă mai multă siguranţă pentru pacienţi şi şanse reale la tratament rapid şi eficient„ mai spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.