REȚETA SĂNĂTOASĂ Chiftele dietetice, pentru un post fără medic

Alimentele de post, chiar dacă nu conțin grăsimi sau proteine de origine animală, pot fi dăunătoare pentru sănătate. Bogate în zahăr rafinat sau grăsimi vegetale nesănătoase, ele pot da metabolismul peste cap. De aceea, trebuie să fim atenți ce mâncăm și cum alegem ingredientele, pentru ca în timpul postului să stăm departe de medic.

O alternativă sănătoasă de alimente de post pot fi chiftelele dietetice de post. Pentru prepararea lor sunt necesare următoarele ingrediente: 200 g linte roșie fiartă, 1 morcov ras, 1 ceapă mică tocată, 2 căței de usturoi, 2 linguri fulgi de ovăz, 1 lingură ulei, verdeață, sare, piper și boia.

Modul de preparare este foarte simplu: pasează lintea până devine o pastă, apoi trebui să o amesteci cu legumele, usturoiul și fulgii de ovăz până se formează un aluat ferm. Modelează chiftele mici și coace-le 20–25 de minute la 190°C, întorcându-le la jumătate pentru o rumenire uniformă.

Beneficii pentru organism

Lintea, ingredientul principal al chiftelelor dietetice de post Lintea este bogată în proteine vegetale și fibre, sprijinind digestia și menținând sațietatea. Morcovul aduce beta-caroten, esențial pentru vedere și imunitate, în timp ce ovăzul oferă carbohidrați cu eliberare lentă și îmbunătățește profilul lipidic.