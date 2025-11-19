REȚETA SĂNĂTOASĂ Clătite dietetice, desertul fără prea mult zahăr și carbohidrați

FacebookEmailWhatsApp

 

Clătitele pot fi un desert potrivit și pentru persoanele care țin cură de slăbire. Da, se pare că poți prepara și clătite dietetice, mult mai prietenoase cu silueta, decât cele tradiționale.

Clătitele dietetice înseamnă acele clătite preparate doar cu ingrediente care au un conținut scăzut de zaharuri și carbohidrați. Principalele ingrediente pentru clătitele dietetice sunt: două ouă, 200 ml de lapte vegetal, iar făina trebuie să fie neapărat integrală. Ca să le îndulcești, înlocuiește zahărul cu îndulcitor natural din steviol.

Pentru mai multă aromă, poți să adaugi și o linguriță de esență de vanilie. Amesteci până obții o compoziție omogenă, încălzești o tigaie antiaderentă fără ulei, torni câte un polonic mic de aluat, coci fiecare clătită câte un minut pe fiecare parte și le servești cu iaurt sau fructe proaspete.

Categorii: Natural și sănătos
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro