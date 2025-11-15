Secretul unei vieți fără stres să are legătură directă cu ceea ce mâncăm. Este important să cunoaștem alimentele care ne pot relaxa. De aceea, este important să știi cum prepari supa care te relaxează.

Există numeroase rețete care combină diferite tipuri de alimente cu ajutorul cărora poți repara multe feluri de supă. Unele au însă legătură cu starea noastră de bine.

Cum prepari supa care te relaxează

Da, există o supă care poate avea efecte antistres. Ceea ce-i conferă beneficii în acest sens sunt ingredientele. Aroma caldă a unei supe cremoase de dovleac sau delicatețea unei ciorbe simple de legume contribuie la o senzație imediată de calm, iar vitaminele și mineralele sprijină funcționarea optimă a organismului.

Când spunem legume, ne referim la o varietate. Țelina, ardeiul kapia, ardeiul roșu, ceapa, morcovul, păstârnacul și bineînțeles verdețurile sunt ușor de gătit și de transformat într-o supă relaxantă. Fiecare dintre ele conține elemente nutritive care pot aduce beneficii organismului. Se pare că aceste legume ar putea ajuta corpul să secrete mai multă serotonină, cunoscută și sub numele de hormonul fericirii.

Alte alimente cu efect care ne pot calma

Ceaiurile cu plante reprezintă un alt preparat esențial în ritualurile de relaxare. Infuziile din mușețel, tei, lavandă sau roiniță reduc stresul și induc o stare naturală de liniște.

Deserturile naturale, preparate fără excese de zahăr, pot avea un rol surprinzător în momentele de destindere. O budincă de chia cu lapte vegetal, miere și fructe de pădure sau o cremă de avocado cu cacao crudă aduc energie blândă și satisfac pofta de dulce într-o manieră sănătoasă.

Pentru cei care preferă gustările sărate, hummusul clasic sau varianta cu sfeclă, servit cu legume crocante, poate deveni o opțiune excelentă. Bogat în proteine și fibre, acest preparat oferă sațietate fără a încărca organismul. În plus, procesul de savurare lentă a gustărilor proaspete contribuie la reducerea ritmului alert al zilei