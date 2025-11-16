REȚETA SĂNĂTOASĂ Preparate care ne conferă vitalitate

Fără doar și poate forța și vitalitatea ni le procurăm din alomentație. Există multe perparate simple și delicioase care ne pot oferi boost-ul de energie de care avem nevoie pentru o zilele aglomerate de la birou.

O salată cu quinoa, legume proaspete și avocado poate fi o alegere excelentă, deoarece quinoa oferă proteine complete și fibre, iar avocado aduce grăsimi sănătoase ce mențin funcțiile cognitive la nivel optim.

Legumele crude din această salată, precum spanacul sau roșiile, contribuie cu vitamine esențiale și antioxidanți care ajută la combaterea oboselii.

O altă masă care sprijină vitalitatea este somonul preparat la cuptor alături de broccoli și o garnitură de orez brun.

Somonul este o sursă importantă de acizi grași Omega-3, recunoscuți pentru efectul lor benefic asupra energiei mentale și a capacității de concentrare. Broccoli aduce un plus de vitamine, în special vitamina C, iar orezul brun eliberează energia treptat datorită carbohidraților complecși.

Pentru un mic dejun sau o gustare sănătoasă, o budincă din semințe de chia amestecată cu lapte vegetal și fructe de pădure poate oferi un aport echilibrat de fibre, proteine și antioxidanți. Semințele de chia contribuie la menținerea sațietății, iar fructele de pădure susțin activitatea celulară datorită conținutului ridicat de vitamine și compuși antioxidanti.