REȚETA SĂNĂTOASĂ: Salată caldă cu brânză halloumi pentru un prânz ușor, dar sățios

Îți dorești să mănânci un prânz ușor, dar în același timp sățios? Ingredientul care poate să-ți ofere sațietate, dar să fie atent și cu kilogramele tale este brânza hallomi. Rețeta sănătoasă de astăzi este una de salată în care poți integra brânza hallomi. Descoperă aici cum se prepară salata caldă cu brânză halloumi.

Pentru a prepara salata caldă cu brânză halloumi ai nevoie de 150 de grame de brânză halloumi, 1 ardei roșu, 1 dovlecel, roșii cherry, 1 lingură de ulei de măsline, zeamă de lămâie și verdeață.

Modul de preparare este foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să pui pe grătar legumele și brânza halloumi, apoi să le amesteci adăugând uleiul de măsline și zeama de lămâie.

De ce brânza halloumi?

Ca ingredient, brânza halloumi este foarte benefică pentru organism. Conține suficiente proteine pentru a susține masa musculară și pentru a conferi senzația de sațietate.

De asemenea, brânza halloumi este bogată în fosfor și calciu, contribuind la menținerea sănătății oaselor și dinților. Deși nu e o brânză „slabă”, grăsimile sale oferă energie de durată; poate fi consumată cu moderație într-o dietă echilibrată.