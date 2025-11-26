REȚETA SĂNĂTOASĂ Secretul compotului dietetic

În marile magazine au expuse foarte multe varietăți de compoturi, dar prea puține dintre ele sunt prietenoase cu dieta. Totul din cauza cantităților mari de zahăr pe care le conțin. Astăzi te învățăm cum să prepari în bucătăria ta un compot dietetic.

Indiferent de fructele pe care vrei să le folosești, trebuie să le fierbi într-un vas mare în care să adaugi multă apă. Lasă fructele să fiarbă lent.

Poți să adaugi un baton de scorțișoară sau puțin ghimbir, pentru ca produsul obținut să fie mai aromat. De asemenea, tot pentru arome, poți să folosești felii de lămâie sau de portocală.

Secretul unui compot dietetic este, fără îndoială, eliminarea zahărului. Fructele sunt suficient de dulci și le poți alege pe cele cu mai multă aromă dulce așa cum sunt merele, perele, piersicile, prunele și fructele de pădure.

Dacă totuși vrei ca produsul tău să aibă mai mult gust dulce, evită totuși să folosești zahăr rafinat. Varianta cea mai sănătoasă sunt îndulcitorii pe bază de steviol.

Compotul dietetic poate fi servit atât cald, cât și rece, iar lichidul aromat poate fi consumat ca o băutură răcoritoare. Este o opțiune excelentă pentru cei care vor să reducă zahărul, dar nu doresc să renunțe la plăcerea unui desert simplu și natural.