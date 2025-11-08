REȚETA SĂNĂTOASĂ Tocană de fasole cu legume

Bogată în proteine vegetale, fibre și minerale esențiale, fasolea este ideală pentru o alimentație echilibrată și sănătoasă. Rețeta sănătoasă de astăzi este simplă de făcut, dar are multe beneficii pentru organism: tocana de fasole cu legume.

Fasolea este o sursă foarte bună de proteine vegetale, fiind potrivită pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană. Conținutul ridicat de fibre ajută la menținerea unei digestii sănătoase și la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Totodată, este bogată în fier, magneziu și potasiu, minerale esențiale pentru energie, imunitate și sănătatea inimii.

Tocănița de fasole cu legume este o mâncare simplă, gustoasă și plină de beneficii, care demonstrează că sănătatea se poate construi în fiecare zi, cu ingrediente naturale și gust autentic românesc.

Ingrediente: Fasole albă (300 g), o ceapă mare, un morcov, o jumătate de ardei roșu, două roșii sau 200 ml de suc de roșii, doi căței de usturoi, o lingură de ulei de măsline, o frunză de dafin, sare, piper și puțin cimbru. Opțional, poți adăuga verdeață proaspătă – pătrunjel sau leuștean – pentru un plus de prospețime.

Mod de preparare: Fasolea se spală și se lasă la înmuiat peste noapte. A doua zi, se fierbe în apă curată până devine moale, schimbând prima apă după ce dă în clocot. Într-o cratiță, se călește ceapa tocată fin în ulei de măsline, se adaugă morcovul ras și ardeiul tăiat cubulețe. După câteva minute, se pun roșiile și usturoiul mărunțit, apoi se adaugă fasolea fiartă împreună cu puțin din zeama în care a fiert. Se condimentează cu sare, piper, cimbru și frunza de dafin, apoi se lasă la foc mic până când sosul capătă consistență și aromele se combină perfect.