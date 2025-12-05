Rolul ganglionului santinelă în depistarea metastazelor VIDEO

Ganglionul santinelă este primul ganglion limfatic spre care se drenează limfa dintr-o tumoră și unde este cel mai probabil să apară primele celule canceroase dacă boala s-a extins.

„Subiectul ganglionului santinelă aduce o parte bună, luminoasă chirurgiei oncologice. Ganglionul santinelă se referă la primul ganglion întâlnit pe calea de metastazare a diferitelor cazuri de cancer. Este primul ganglion unde pot exista celule pornite din tumora de bază” explică dr. Cristina Mihaela Jauca, medic specialist chirurgie generală, competență în chirurgia oncologică și sonografie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cancerul este o afecțiune complexă ce afectează întregul organism. De aceea, ganglionul santinelă este important să fie descoperit.

„Trebuie să înțelegem faptul că atunci când vorbim despre cancer vorbim despre o boală sistemică, nu una localizată. Chiar dacă noi spunem că e cancer de sân, melanom sau de colon, el afectează întregul organism și trebuie să cunoaștem starea întregului organism. Și ce se întâmplă la distanță de această tumoră primară. Trebuie să aflăm dacă au apărut celule circulante în organism, celule care vor duce la apariția metastazelor ganglionare sau ale organelor vitale” spune dr. Cristina Mihaela Jauca, medic specialist chirurgie generală, competență în chirurgia oncologică și sonografie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.