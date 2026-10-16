Rolul hidratării în privința eliminării toxinelor din organism prin urină VIDEO

„Dacă nu bem apă suficientă, vom sta mai mult timp între două micțiuni. În cazul acesta, urina va sta mai mult timp în vezica urinară. Ce se poate întâmpla? Suntem predispuși la infecții urinare, putem să facem pietre în vezică. Sau putem face polipi ai vezicii urinare. Iar de aici până la o problemă oncologică nu mai este mult”, susține dr. GHEORGHE NIȚĂ, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.