Rolul hidratării în privința eliminării toxinelor din organism prin urină VIDEO

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Consumul optim de apă zilnic ajută organismul să funcționeze corespunzător. Lipsa apei din organism poate da peste cap și aparatul urinar.

 „Dacă nu bem apă suficientă, vom sta mai mult timp între două micțiuni. În cazul acesta, urina va sta mai mult timp în vezica urinară. Ce se poate întâmpla? Suntem predispuși la infecții urinare, putem să facem pietre în vezică. Sau putem face polipi ai vezicii urinare. Iar de aici până la o problemă oncologică nu mai este mult”, susține dr. GHEORGHE NIȚĂ, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

 Apa suficientă ajută organismul să elimine toxinele prin micțiune. Toxinele neeliminate corespunzător sunt responsabile de apariția acestor dezechilibre.

 „De ce se întâmplă asta? Pentru că prin urină se elimină toxine, ne necesare organismului”, susține dr. GHEORGHE NIȚĂ, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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