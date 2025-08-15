 Sănătate orală garantată de o proteină din părul natural

Oamenii de știință din cadrul King`s College au descoperit puterea pe care o are cheratina, o proteină din păr, asupra menținerii sănătății dinților. Pe baza acestei descoperiri ar putea fi creată pastă de dinți care să conțină cheratină.

Cheratina, potrivit cercetătorilor britanici, ar avea capacitatea de a forma un strat protector ce poate imita structura și funcționalitatea smalțului natural al dinților atunci când intră în contact cu mineralele din salivă.

Cercetătoare principală a studiului și doctorandă în cadrul King`s College, Sara Gamea a declatat: „Această tehnologie face legătura între biologie și stomatologie, oferind un biomaterial ecologic care imită procesele naturale. Nu doar că provine din surse sustenabile, cum ar fi deșeurile biologice de păr și piele, dar elimină și necesitatea rășinilor plastice tradiționale, utilizate frecvent în stomatologia restaurativă, care sunt toxice și mai puțin durabile”.

În studiul pe care l-au realizat, cheratina a fost extrasă din lână. Astfel, s-a ajuns la concluzia că în momentul în care cheratina intră în contact cu mineralele din salivă se crează o structură ce poate asigura protecția smalțului dințiloir.

Dr. Sherif Elsharkawy, un al autor al studiului și, totodată, medic stomatolog specializat în protetică la King’s College London, a explicat: „Spre deosebire de oase și păr, smalțul nu se regenerează; odată pierdut, este pierdut pentru totdeauna. Intrăm într-o eră fascinantă în care biotehnologia ne permite nu doar să tratăm simptomele, ci să restaurăm funcțiile biologice folosind materiale proprii corpului. Cu dezvoltarea potrivită și cu sprijin din partea industriei, este posibil ca în curând să obținem zâmbete mai sănătoase și mai rezistente pornind de la ceva la fel de simplu ca o tunsoare.”