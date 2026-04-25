Sănătate orală în mediul rural, aproape inexistentă. Situația din județul Olt

Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt, județul se confruntă cu un deficit de medici stomatologi, cele mai afectate fiind localitățile din mediul rural. CJAS a solicitat în repetate rânduri autorităților să facă demersuri pentru a-i atrage pe dentiști.

În Olt există doar 35 de furnizori de servicii stomatologie care au încheiat contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. În aceste cabinete profesează 50 de medici dentiști, dintre aceștia doar 15 preferând să acorde îngrijiri medicale în mediul rural, potrivit Agerpres.

„ Un alt domeniu de asistență medicală unde, din punctul meu de vedere și al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, suntem deficitari, este stomatologia. La acest moment, spre deosebire de celelalte domenii, ca și repartizare avem destul de mulți medici în mediul rural, dar insuficienți. Adică la nivelul județului Olt, 35 de cabinete de stomatologie deservesc populația județului, puțin la acest moment. În perioadele de contractare am anunțat contractarea, din păcate nu s-au adresat. Cunoaștem cu toții că sunt medici stomatologi, de exemplu în Slatina, dar preferă să lucreze în privat și nu în sistem de asigurări de sănătate. Din fericire, avem la momentul acesta vreo 10 solicitări, deci am putea să creștem și din aceste 10 solicitări, 5 ar fi în mediul rural„ susține Sorina Oancea, directorul CJAS Olt, potrivit Agerpres.