Dacă trebuie să ajungi de sărbători în cabinetul medicului, atunci ascultă-i sfaturile. Nu amâna diagnosticul. Starea de sănătate se poate agrava. Mai mult, tratamentul s-ar putea să nu-și mai facă efectul.

Mulți oameni amână să meargă în această perioadă la medic pentru că vin sărbătorile. Comportamentul este greșit, spun specialiștii. La medic trebuie mers de fiecare dată când este necesar. Nu contează că sunt sau nu sărbători.

Sărbători în cabinetul medicului. Ascultă-i sfaturile

Mai ales persoanele cu boli cronice trebuie să ajungă la medic. Nu contează că sunt sărbători. Amânarea le poate agrava starea de sănătate. Iar complicațiile le pot da viața peste cap/

„Sunt afecțiuni a căror evoluție nu se stopează pentru că sunt sărbătorile și, gata, trei săptămâni nu se mai întâmplă nimic” spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mergi la medic de sărbători

În sezonul rece, perioada sărbătorilor s-a tot prelungit. La fel și vacanțele. Doar evoluția bolilor nu așteaptă. Afecțiune ne pot pune viața în pericol, de aceea este necesar să mergem de sărbători în cabinetul medicului.

Consulturile regulate pot face diferența dintre vindecare sau complicarea stării de sănătate.

„Sărbătorile s-au tot prelungit și iată că e o perioadă lungă și o lună nu faci nimic, e posibil ca luna această să conteze între vindecare și prelungirea bolii fără a mai putea fi vindecată” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.