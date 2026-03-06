Sarcina ectopică: Simptome și tratament VIDEO

Sarcina ectopică este o sarcină în care ovulul fecundat se implantează în afara uterului, cel mai frecvent în trompa uterină. Pentru că locul nu este destinat dezvoltării unei sarcini, evoluția sa nu este normală și pune în pericol viața mamei.

„Uneori sarcina ectopică se manifestă zgomotos, cu durere foarte mare și bineînțeles cu stări de leșin. Dar există și situații în care nu se manifestă, dacă se află situată într-o zonă a trompei unde nu a putut să crească și să rupă trompa uterină” explică dr. Zorela Sgarbura, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Există tratament medicamentos pentru această problemă, însă de cele mai multe ori rezolvarea este chirurgicală, mai ales când sarcina afectează trompa uterină.

„În unele situații se administrează tratament, dar se intervine chirurgical atunci când trompa se rupe” mai spune dr. Zorela Sgarbura, medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.