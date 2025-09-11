Scăderea vaccinărilor crește riscul reapariției unor boli precum rujeola

România a traversat deja două epidemii de rujeolă, iar situația s-ar putea repeta având în vedere ratele scăzute de vaccinare a copiilor împotriva acestei afecțiuni. Medicii atrag atenția cu privire la faptul că, în lipsa administrării serurilor, există riscul reapariției unor boli grave ținute până acum sub control prin vaccinuri.

„Copiii, și nu numai ei, sunt expuși într-un număr tot mai mare la o serie de îmbolnăviri. Boli foarte serioase, pe unele dintre acestea în România nu le-am mai văzut de foarte mult timp și ce putem să spunem este faptul că și acolo unde se administrează totuși vaccinul, se face cu întârziere de cel puțin un an de zile și chiar și așa nu ajungem la o acoperire vaccinală optimă” spune prof. dr. Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Rujeola a provocat deja două epidemii în România. Medicii atrag ateția că este o boală foarte contagioasă, cu riscuri imense pentru sănătatea copiilor și chia a adulților.

„Bolile extrem de contagioase, așa cum este rujeola, pot produce mai multe cazuri. Pentru că am amintit de rujeolă, trebuie spus că doar un singur caz poate produce alte 15 cazuri, dacă populația este neprotejată. Atunci este nevoie de acoperire vaccinală înaltă pentru a evita astfel de situații„ mai spune prof. dr. Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie.