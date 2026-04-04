Sfaturi practice despre resetarea creierului. Ce trebuie să facem VIDEO

Pentru a evita epuizarea, creierul nostru are nevoie zilnic de câte o pauză. Ceea ce trebuie să facem pentru a-l reseta este foarte ușor de pus în practică. Avem nevoie doar de câteva minute în care să stăm în liniște pentru a-i oferi posibilitatea creierului de a se detașa de stres, evitând astfel suprasolicitarea.

Cum punem creierul pe pauză

A-i da creierului o pauză înseamnă a ne detașa de toți stimulii din exterior.

„Pauza înseamnă să ne detașăm de la orice ne poate stimula creierul. poate să fie de la oameni, ecrane și de la citit. Poți să stai să te oprești, în liniște. Este important să facem acest exercițiu măcar o dată pe zi, deși recomandarea este de câteva ori pe zi.” susține Alina Robu, psihoterapeut și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Dacă nu putem să resetăm creierul înseamnă că oboseala cronică deja s-a instalat și avem nevoie de sprijinul specialiștilor pentru a ne putea ajuta.

„Dacă nu poți să stai este un semn din partea creierului că ești cel puțin într-o stare de oboseală cronică. Dacă nu poți să stai liniștit, măcar 5-10 minute fără să faci nimic…Ideea pentru creier e să nu fie expus la niciun fel de stimuli” mai spune Alina Robu, psihoterapeut și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Importanța somnului

La fel de important în procesul de resetare a creierului este și somnul. Specialiștii susțin faptul că avem nevoie de cel puțin 8 ore de somn pe zi pentru a ne simți odihniți și pentru a ajuta creierul să se recupereze după o zi stresantă.

„Un somn bun și odihnitor trebuie să fie între 6 și 8 ore. După somn trebuie să te simți însă odihnit” mai spune Alina Robu, psihoterapeut și terapeut neurofeedback, co-fondator al Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.