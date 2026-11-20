Spre deosebire de alte afecțiuni care se instalează fără o simptomatologie specifică, așa cum este diabetul de TIP 2, bolile cardiovasculare prezintă câteva simptome care trebuie luate în serios și investigate.

„Sunt câteva simptome care ne îndrumă către cardiolog. Respirația dificilă, dacă apare mai ales la efort, ea poate fi legată de o problemă cardiologică. Dacă boala se agravează, poate apărea și în repaus”, susține dr. MIHAELA RĂILEANU, medic specialist cardiologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, durerile în piept pot fi un simptom al bolilor de inimă și trebuie investigate.

„O durere în piept. Mulți pacienți au dureri în piept și acestea pot fi mai grave când apar și în repaus. Și pot sugera că în viitorul apropiat poate apărea un infarct miocardic„, mai spune dr. MIHAELA RĂILEANU, medic specialist cardiologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

La fel de semnificative sunt și palpitațiile.

„De asemenea, palpitațiile. Sunt importante dacă sunt frecvente și cu o durată mai mare, de până la câteva minute. Contează și stările de amețeală”, a explicat dr. MIHAELA RĂILEANU, medic specialist cardiologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.