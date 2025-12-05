REȚETA SĂNĂTOASĂ Supă de varză pentru slăbit

Dacă îți dorești o masă ușoară, dar plină de savoare, poți încerca să prepari supă de varză. Rețeta este simplă și încărcată de legume. Ai nevoie de varză, morcovi, roșii și adrei gras.

Vei beneficia astfel de o explozie de gust și arome, dar și de o sursă importantă de vitamine. Fiecare dintre legumele folosite pentru preparare conține nutrienți, vitamine și minerale. Toate sunt esențiale pentru funcționarea organismului.

Supă de varză pentru slăbit

Beneficiul pentru organism constă și în faptul că datorită combinației de fibre și nutrienți esențiali, supa de varză te ajută să te simți sătul pentru mult timp. De asemenea, nu încarcă inutil organismul cu grăsimi nesănătoase.

Mod de preparare

Spală și toacă legumele, apoi pune-le într-o oală mare în care ai încălzit ulei de măsline.

Amestecă-le până se înmoaie pentru că astfel se eliberează aroma pe care o conțin.

Apoi, adaugă varza tocată și roșiile și condimentele pe care le ai la îndemână. Toarnă suficientă apă și lasă la fiert până când varza devine fragedă.