Sursele nevăzute care ne activează anxietatea și cum ne ferim de ele VIDEO

Știrile de la televizor și chiar poveștile pe care le auzim de la oamenii din jurul nostru ne pot activa anxietatea, fără să ne dăm seama de asta. Specialiștii ne recomandă să filtrăm toate aceste informații pe care le primim pentru a nu cădea în capcana anxietății.

„Poveștile ne activează și dramele generalizate activează frica. Indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru sau de ce vedem în media, tu ca individ trebuie să stai puțin, să dai un pas în spate și să înțelegi că situația nu poate avea un impact atât de mare asupra ta” susține Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și terapeut neutofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Dincolo de ceea ce vedem în media și atitudinea oamenilor din jurul nostru poate activa anxietatea în subconștientul nostru. De aceea, este bine să fim atenți căror oameni le acordăm cea mai mare atenție.

„Există studii care demonstrează că dacă petrecem mai mult de 5 minute lângă o persoană anxioasă care povestește despre propriile temeri, mai mult ca sigur vei căpăta anxietate. Așadar, mare atenție la ce oameni avem în preajma noastră și care sunt cei cu care petrecem cel mai mult timp” susține dr. Diana Nemeș, medic generalist terapeut neutofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.