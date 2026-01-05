Sute de medici împart programul de lucru din spitalele publice cu cel de la cabinetele private. Ce spune despre ministrul Alexandru Rogobete

Invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătășii răspunde”, difuzată la Medika TV, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a atras atenția cu privire la fenomenul nerespectării programului de lucru de către medicii angajați în spitalele publice care profesează și la privat.

Alexandru Rogobete a explicat faptul că nu este normal ca medicii să-și încheie mai devreme programul de lucru pentru a merge să lucreze în centrele private.

„„Sunt contra celor care pleacă la ora 10 din spitalul public, la privat. Sunt contra celor mută pacienții de la public, la privat. Sunt contra celor care au impresia că trebuie plătiți pentru că există” susține Alexandru Rogobete

Mai mult, oficialul a atras atenția cu privire la faptul că dorește introducerea unui sistem de plată pe bază de performanță.

„„Îmi doresc să introducem plata pe prformanță. Să pleci la ora 12,00 de la spitalul public pentru că ai lombosciatică, iar când ajungi la cabinetul privat nu mai ai nicio problemă, nu mi se pare corect” a subliniat Rogobete.