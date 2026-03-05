Tristețe sau depresie? Cum le deosebim și cum le gestionăm VIDEO

Sezonul de primăvară a început oficial, iar persoanele cu predispoziție către stări mai melancolice resimt deja aceste stări. Specialiștii susțin faptul că trebuie să facem o diferență între tristețe și depresie. Dacă tristețea este o stare emoțională, depresia este însă o tulburare.

„Tristețea este o emoție, depresia este o tulburare ce implică prezența unor manifestări precum încetinirea în gândire, dificultate în concentrare, greutate în luarea deciziilor. Gânduri ruminative , lipsa plăcerii, a bucuriei de a face lucruri care în trecut îți făcea plăcere să le faci” susține dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, , co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Diagnosticul de depresie nu se pune însă întâmplător. Persoanele care au o predispoziție către această tulburare sunt evaluate medical și doar în baza unei opinii pertinente a unui specialist se stabilește acest diagnostic.

„Depresia este o tulburare psihică, nu o emoție. Pentru a fi diagnosticată, este nevoie să fie respectate niște criterii din DSM. Ele țin de simptomatologie, intensitatea lor ca manifestare și durata lor. Trebuie să știm în ce măsură aceste simptome îi afectează viața unui om astfel încât să ajungem la diagnosticul de depresie” susține dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, , co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.