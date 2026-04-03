Tulburările din spectrul autism pe înțelesul tuturor. De ce nu sunt o dizabilitate VIDEO

Tulburările din spectrul autist nu pot fi considerate o dizabilitate, spun specialiștii. Persoanele care au o astfel de tulburare văd doar lumea din jurul lor cu totul diferit, însă tocmai acest aspect le face să fie speciale. Medicii care lucrează cu aceste persoane susțin că termenul potrivi pe care îl putem folosi pentru a vorbi despre ele este „neurodivergenți”.

„Văd lumea diferit de noi. Neurodivergenții, așa îi vom numi pe oamenii cu tulburări din spectrul autism, au un alt mod de a descifra și înțelege ce se întâmplă în jurul lor. Lucrurile ajung la ei diferit, lumea o cuprind într-o formă diferit. Deci, creierele sunt la fel, doar că au mecanisme de funcționare diferite de ale noaste. Și de aceea ei sunt diferiți” explică Alina Robu, psiholog clinician, terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În trecut, orice tulburare din spectrul autist era privită cu stigmă și respingere de către cei din jur.

„În esență, starea asta de altfel pe care o vedem în creierele lor, este cumva foarte provocator și pentru noi, pentru că acești oameni văd lucruri și percep lucruri pe care noi nu le percepem. De cele mai multe ori, la noi ajung copiii, mai puțin adulții. Înainte acești oameni erau stigmatizați. Dacă un părinte avea un copil cu autism nu îl ducea la medic” mai spune Alina Robu, psiholog clinician, terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.