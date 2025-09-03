VIDEO Alexandru Rogobete despre medicamentele compensate: „Nu se va modifica nivelul de compensare”

Mutarea medicamentelor compensate de pe o listă pe alta și discuțiile cu privire la scumpirea acestora au creat un val de reacții în spațiul public. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit la Medika TV despre acest subiect, explicând faptul că nu se va modifica nimic la nivelul de compensare al medicamentelor.

„Pacientul trebuie să înțeleagă că anul acesta nu se va modifica nimic la nivelul de compensare. Pentru că este aberant ca la o lună de zile, după ce am impus, cass pentru pensii ca aceiași oameni să scoată bani în plus în farmacii. Eu cât voi fi la Ministerul Sănătății, împreună cu susținerea PSD, acest lucru nu se va întâmpla” a precizat dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Ministrul Sănătății a precizat că, într-adevăr, este nevoie de actualizarea listelor de medicamente, dar acest demers se va realiza prin discuții cu toți actorii care alcătuiesc domeniul medical. De asemenea, actualizarea listei, în viziunea lui Alexandru Rogobete, nu presupune scoaterea unor produse, ci adăugarea unora noi.

„Există mai multe liste de compensare cu niveluri diferite. Acele liste nu au mai fost actualizate de ani de zile și este nevoie de o revizuire a medicamentelor. Dar sub nicio formă nu a existat niciun acord final și o discuție transparentă cu asociațiile de pacienți, cu industria farma, pe lista de molecule ca ele să fie mutate dintr-o parte în alta, de la un nivel de compensare la altul. Este necesară modificarea listei, dar nu există un acord pe ce molecule se mută dintr-o listă în alta. Se vor muta, dar nu se vor muta moleculele ieftine, pentru că nu câștigă nimeni nimic. Lista trebuie actualizată și trebuie adăugate molecule noi, dar decizia mea nu e să scot jumătate din moleculele pe care le ia jumătate din țară pentru bolile de inimă” a mai spus dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.