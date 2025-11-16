VIDEO Bucuria ca stil de viață. Cum să ai 60 de ani, dar să te simți ca la 35?

Cunoscutul om de televiziune Mircea Zara a împlinit recent 60 de ani și se simte foarte bine în pielea lui. El consideră că poți să fii bine cu tine, indiferent de vârsta pe care o ai. Importante sunt atitudinea și modul în care găndești și vezi lucrurile.

„Deja o lună și puțin am făcut 60 de ani, merg pe 61. Totul depinde de noi, de psihic…În momentul de față mă simt ca la 35 de ani. Pe lângă faptul că mulți mă întreabă câți ani am…Îi pun să ghicească. Mulți spun că 38, 40 de ani. 40 de ani? Dar eu am făcut 60” spune Mircea Zara, realizator tv, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Mircea Zara susține că puterea de a fi așa cum ne-am dori este în fiecare dintre noi. Contează foarte mult felul în care dorim să vedem spiritul nostru.

„Tu hotărăști cum vrei să fii. Tu vrei să fii bătrân de la 40 de ani, ești bătrân de la 40 de ani. Tu vrei să fii tânăr și la 100, ești tânăr și frumos la 100 de ani. Totul depinde de spirit, de felul în care gândești și vezi lucrurile„ mai spune Mircea Zara.